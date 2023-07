Stage Chant : Chantez + Bougez = YEAH! Abbaye aux Dames Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes Stage Chant : Chantez + Bougez = YEAH! Abbaye aux Dames Saintes, 17 juillet 2023, Saintes. Stage Chant : Chantez + Bougez = YEAH! 17 – 22 juillet Abbaye aux Dames Profil des participants

À partir du CM1.

Nombre de places limitées à 40 enfants. Informations pratiques

Tarif : 10€/jour + 5€ d’adhésion, soit

65€/personne

Le pique-nique pour les déjeuners

est à fournir par la famille. Après le succès de la saison 1 et le triomphe de la saison 2,

Le stage « Chanter+Bouger=Yeah ! » revient ! C’est un projet de création de spectacle, animé par la compagnie Maurice et les autres prenant place dans le cadre de la 52e édition du Festival de Saintes sur le site classé Monument Historique de l’Abbaye aux Dames à Saintes. C’est le moment du Festival de Saintes à ne louper sous aucun prétexte. Environ 40 jeunes préparent pendant la durée du festival un spectacle d’environ 40 minutes qui donnera lieu à plusieurs représentations publiques.

Comme pour chacun de ses projets de sensibilisation culturelle à destination des jeunes publics, l’Abbaye aux Dames, la cité musicale privilégie les approches collectives, en interdisciplinarité, les parcours d’activités conçus avec un fil d’Ariane : le plaisir. DURÉE :

Le stage commencera le 17 Juillet 2023 et se terminera le 22 juillet 2023. La durée est de 6 jours. Abbaye aux Dames 11 place de l’Abbaye aux Dames, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Pallais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 97 48 48 http://www.abbayeauxdames.org [{« type »: « email », « value »: « selingant@abbayeauxdames.org »}] L’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Son rayonnement était immense. Il l’est toujours aujourd’hui grâce à ses activités musicales. Visitez l’abbatiale, joyau de l’art roman saintongeais. Découvrez son portail où s’ébat une faune variée et contemplez la ville de Saintes depuis le clocher. Dans cet ensemble architectural où se mêlent art roman de l’abbatiale et style classique des bâtiments conventuels, l’Abbaye aux Dames a mis en œuvre un projet autour de la musique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:30:00+02:00

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00 © Léa Parvery-Bourasseau Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Abbaye aux Dames Adresse 11 place de l'Abbaye aux Dames, 17100 Saintes Ville Saintes Departement Charente-Maritime Lieu Ville Abbaye aux Dames Saintes

Abbaye aux Dames Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/