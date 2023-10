Pièce de théâtre de George Feydeau « Dormez je le veux » Abbaye aux Dames de Caen Caen, 3 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Justin coule des jours paisibles dans la maison Boriquet. Depuis que le bonhomme s’est découvert un don pour l’hypnose, il ne se prive pas de magnétiser son maître à la moindre occasion pour faire effectuer à son infortuné patron toutes les tâches domestiques ingrates. Mais le bougre va avoir maille à partir avec le docteur Valencourt, éminent spécialiste du paranormal…

Durée : 1h (par la compagnie C’est quoi ce bazar). Dès 8 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 21:30:00. .

Abbaye aux Dames de Caen Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Justin lives a peaceful life in the Boriquet household. Since he discovered his gift for hypnosis, he’s not above magnetizing his master at the slightest opportunity to make his unfortunate boss do all the thankless domestic chores. But he’s about to run afoul of Dr. Valencourt, an eminent specialist in the paranormal?

Running time: 1 hr (by the C?est quoi ce bazar company). Ages 8 and up. Meet at the visitors? hall in the abbey?s main courtyard.

Reservations at https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Justin lleva una vida tranquila en casa de los Boriquet. Desde que descubrió que tenía un don para la hipnosis, es conocido por magnetizar a su amo a la menor oportunidad para conseguir que su desafortunado jefe realice todas las ingratas tareas domésticas. Pero el joven está a punto de toparse con el Dr. Valencourt, un eminente especialista en lo paranormal..

Duración: 1 hora (por la compañía C?est quoi ce bazar). A partir de 8 años. Encuentro en la sala de visitas del patio principal de la abadía.

Reservas en https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Justin lebt friedlich im Hause Boriquet. Seitdem er seine Gabe zur Hypnose entdeckt hat, magnetisiert er seinen Herrn bei jeder Gelegenheit, um seinen Chef dazu zu bringen, alle undankbaren Aufgaben im Haushalt zu erledigen. Doch dann bekommt er es mit Dr. Valencourt zu tun, einem angesehenen Spezialisten für paranormale Phänomene

Dauer: 1 Stunde (von der Theatergruppe C?est quoi ce bazar). Ab 8 Jahren. Treffpunkt: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung unter https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

