Conte « Histoires de sorcières » Abbaye aux Dames de Caen Caen, 2 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Terriblement moches et affreusement méchantes, les sorcières sont les héroïnes des histoires qui vous seront contées par la plus horrible de toutes, Médusa Maléfica, professeure à l’école des sorcières ! Chargée de votre formation, elle vous attend de pied ferme !

Durée : 45 mn (par Touches d’Histoire). Enfants de 4 à 10 ans. Départ : Hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

Abbaye aux Dames de Caen Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Terribly ugly and frightfully wicked, witches are the heroines of the stories told by the most horrible of them all, Medusa Malefica, teacher at the Witch School! In charge of your training, she’ll be waiting for you with bated breath!

Duration: 45 mins (by Touches d?Histoire). Children aged 4 to 10. Departure point: Visitors’ Hall in the abbey?s main courtyard.

Booking: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Terriblemente feas y espantosamente malvadas, las brujas son las heroínas de las historias que cuenta la más horrible de todas, Medusa Maléfica, ¡profesora de la Escuela de Brujas! Encargada de tu formación, ¡te estará esperando con gran expectación!

Duración: 45 min (por Touches d’Histoire). Niños de 4 a 10 años. Punto de salida: Sala de visitantes del patio principal de la abadía.

Reservas: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Hexen sind die Heldinnen der Geschichten, die dir von der schrecklichsten aller Hexen, Medusa Malefica, Lehrerin an der Hexenschule, erzählt werden Sie ist für Ihre Ausbildung zuständig und wartet schon auf Sie!

Dauer: 45 Minuten (von Touches d’Histoire). Kinder von 4 bis 10 Jahren. Start: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

