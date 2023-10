Spectacle « Les joyeuses aventures de Jean-Gudulfe et Philépote » Abbaye aux Dames de Caen Caen, 24 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Après quelques années d’absence, ce spectacle haut en couleur fait son grand retour à l’Abbaye aux Dames | Déambulation auprès de Guillaume, de Lanfranc et quelques autres.

Durée: 1h15 (par La Belle Envolée) Dès 8 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

2023-10-24 20:30:00 fin : 2023-10-24 21:45:00. .

Abbaye aux Dames de Caen Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



After a few years’ absence, this colorful show makes its grand return to the Abbaye aux Dames | Strolling with Guillaume, Lanfranc and a few others.

Duration: 1h15 (by La Belle Envolée) From 8 years. Meet at the visitors’ hall in the abbey’s main courtyard.

Booking: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Después de algunos años de ausencia, este colorido espectáculo vuelve a la Abbaye aux Dames | Paseo con Guillaume, Lanfranc y algunos otros.

Duración: 1h15 (por La Belle Envolée) A partir de 8 años. Punto de encuentro en la sala de visitas del patio principal de la abadía.

Reservas: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Nach einigen Jahren Abwesenheit kehrt dieses farbenfrohe Spektakel in die Abbaye aux Dames zurück | Wanderung mit Guillaume, Lanfranc und einigen anderen.

Dauer: 1 Std. 15 Min. (von La Belle Envolée) Ab 8 Jahren. Treffpunkt: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

