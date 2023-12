Conte pour enfant « Alice Paindépis et le secret des rennes » Abbaye-aux-Dames Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Conte pour enfant « Alice Paindépis et le secret des rennes » Abbaye-aux-Dames Caen, 3 janvier 2024, Caen. Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 En voilà un chouette conte pour l’hiver, rocambolesque comme tout ! Depuis toujours, Alice Paindépis est une jeune fille passionnée par Noël. Alors qu’elle aperçoit un soir le traineau du Père Noël qui traverse le ciel, elle se questionne : comment font donc les rennes pour voler ? Alice Paindépis ira chercher ses réponses au Pôle Nord lors d’une mission qui lui réserve bien des surprises !

Conte à une voix – Texte original par Hélène Pesquet. À partir de 4 ans. Durée : 1h.

Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

En voilà un chouette conte pour l’hiver, rocambolesque comme tout ! Depuis toujours, Alice Paindépis est une jeune fille passionnée par Noël. Alors qu’elle aperçoit un soir le traineau du Père Noël qui traverse le ciel, elle se questionne : comment font donc les rennes pour voler ? Alice Paindépis ira chercher ses réponses au Pôle Nord lors d’une mission qui lui réserve bien des surprises !

Conte à une voix – Texte original par Hélène Pesquet. À partir de 4 ans. Durée : 1h.

Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

En voilà un chouette conte pour l’hiver, rocambolesque comme tout ! Depuis toujours, Alice Paindépis est une jeune fille passionnée par Noël. Alors qu’elle aperçoit un soir le traineau du Père Noël qui traverse le ciel, elle se questionne : comment font donc les rennes pour voler ? Alice Paindépis ira chercher ses réponses au Pôle Nord lors d’une mission qui lui réserve bien des surprises !

Conte à une voix – Texte original par Hélène Pesquet. À partir de 4 ans. Durée : 1h.

Réservation sur https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/ .

Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Code postal 14000 Lieu Abbaye-aux-Dames Adresse Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Abbaye-aux-Dames Caen Latitude 49.1863877 Longitude -0.3530372 latitude longitude 49.1863877;-0.3530372

Abbaye-aux-Dames Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/