Soirée d’ouverture | Les Boréales Abbaye aux Dames Caen, 15 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Devenu le rendez-vous qui marque l’ouverture du festival Les Boréales, grâce au soutien de la région Normandie et de son programme Normandie Pour La Paix, venez à l’écoute d’Eliza Reid sur la place des femmes dans la construction de la paix.

Le combat des femmes pour un monde pacifié : parité, égalité et batailles à mener

ELIZA REID a quitté son Canada natal par amour. En 2003, elle s’installe en Islande, la patrie de son mari, Guðni Jóhannesson, qui en sera élu président le 1er août 2016. Première dame du pays et cofondatrice de l’Iceland Writers Retreat (« la retraite des écrivains islandais », un événement littéraire international), Eliza s’emploie à promouvoir l’égalité des sexes, l’innovation ainsi que la littérature.

L’initiative Normandie Pour La Paix est née de la volonté de la région de poursuivre le considérable travail de mémoire accompli depuis 1945 en Normandie afin de devenir un laboratoire pour une paix durable. Lors du Forum mondial et tout au long de l’année, des initiatives, des projets labellisés et des rendez-vous mettent en lumière les valeurs de paix et de liberté chères à la Normandie.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Thanks to the support of the Normandy region and its Normandie Pour La Paix program, Les Boréales has become the opening event of the festival. Come and listen to Eliza Reid talk about the role of women in building peace.

Women’s struggle for a peaceful world: parity, equality and the battles ahead

ELIZA REID left her native Canada for love. In 2003, she moved to Iceland, the homeland of her husband, Guðni Jóhannesson, who was elected president on August 1, 2016. First lady of Iceland and co-founder of the Iceland Writers Retreat, an international literary event, Eliza is committed to promoting gender equality, innovation and literature.

The Normandie Pour La Paix initiative was born of the region?s desire to continue the considerable work of remembrance accomplished in Normandy since 1945, and to become a laboratory for lasting peace. During the World Forum and throughout the year, initiatives, accredited projects and events highlight the values of peace and freedom that Normandy holds dear.

Gracias al apoyo de la región de Normandía y su programa Normandie Pour La Paix, Les Boréales se ha convertido en el acto inaugural del festival. Venga a escuchar a Eliza Reid hablar sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz.

La lucha de las mujeres por un mundo en paz: paridad, igualdad y batallas por delante

ELIZA REID dejó su Canadá natal por amor. En 2003 se trasladó a Islandia, la patria de su marido, Guðni Jóhannesson, elegido Presidente el 1 de agosto de 2016. Primera Dama de Islandia y cofundadora del Iceland Writers Retreat, un evento literario internacional, Eliza trabaja para promover la igualdad de género, la innovación y la literatura.

La iniciativa Normandie Pour La Paix nació del deseo de la región de continuar la considerable labor de recuerdo llevada a cabo en Normandía desde 1945, con el fin de convertirse en un laboratorio para una paz duradera. Durante el Foro Mundial y a lo largo de todo el año, iniciativas, proyectos acreditados y eventos pondrán de relieve los valores de paz y libertad que Normandía atesora.

Dank der Unterstützung der Region Normandie und ihres Programms Normandie Pour La Paix ist diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil des Festivals Les Boréales geworden. Hören Sie Eliza Reid zu, die über die Rolle der Frauen beim Aufbau des Friedens spricht.

Der Kampf der Frauen für eine friedliche Welt: Parität, Gleichheit und die noch ausstehenden Kämpfe

ELIZA REID verließ ihre Heimat Kanada der Liebe wegen. Im Jahr 2003 ließ sie sich in Island nieder, der Heimat ihres Mannes Guðni Jóhannesson, der am 1. August 2016 zum Präsidenten des Landes gewählt wurde. Als First Lady des Landes und Mitbegründerin des Iceland Writers Retreat (einer internationalen Literaturveranstaltung) setzt sich Eliza für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, Innovation und Literatur ein.

Die Initiative Normandie Pour La Paix (Normandie für den Frieden) entstand aus dem Wunsch der Region, die seit 1945 in der Normandie geleistete Erinnerungsarbeit fortzusetzen, um ein Laboratorium für einen dauerhaften Frieden zu werden. Während des Weltforums und das ganze Jahr über werden Initiativen, Projekte mit Gütesiegel und Veranstaltungen die Werte des Friedens und der Freiheit, die der Normandie am Herzen liegen, in den Vordergrund stellen.

