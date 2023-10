Visite théâtralisée d’Halloween Abbaye aux Dames Caen, 2 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Découvrez les grandes légendes et les grands personnages d’Halloween dans une mise en scène terrifiante où surprises, bruits étranges, cris soudains et petites araignées sauront donner une ambiance peu rassurante.

Durée : 1h15 (par Touches d’Histoire). Public familial à partir de 8 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

2023-11-02 20:30:00 fin : 2023-11-02 21:45:00. .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Discover the great legends and characters of Halloween in a terrifying staging where surprises, strange noises, sudden screams and small spiders will create an atmosphere of little reassurance.

Running time: 1h15 (by Touches d?Histoire). Family audience from 8 years. Meet at the visitors? hall in the abbey?s main courtyard.

Booking: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Descubra las grandes leyendas y personajes de Halloween en una terrorífica puesta en escena donde las sorpresas, los ruidos extraños, los gritos repentinos y las pequeñas arañas crearán una atmósfera poco tranquilizadora.

Duración: 1h15 (por Touches d’Histoire). Adecuado para familias a partir de 8 años. Encuentro en la sala de visitas del patio principal de la abadía.

Reservas: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Entdecken Sie die großen Legenden und Figuren von Halloween in einer gruseligen Inszenierung, in der Überraschungen, seltsame Geräusche, plötzliche Schreie und kleine Spinnen für eine wenig beruhigende Atmosphäre sorgen werden.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten (von Touches d’Histoire). Familienpublikum ab 8 Jahren. Treffpunkt: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

