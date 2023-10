Visite guidée nocturne de l’Abbaye aux Dames Abbaye aux Dames Caen, 26 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Arpentez les couloirs immenses et silencieux de l’Abbaye aux Dames à l’aide votre lampe de poche. Des décors se laisseront découvrir dans une ambiance monacale inédite.

Durée : 1h15 (par les guides de l’abbaye). Dès 8 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

2023-10-26 20:30:00 fin : 2023-10-26 21:45:00. .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Use your flashlight to explore the immense, silent corridors of the Abbaye aux Dames. You’ll discover a variety of settings in a unique monastic atmosphere.

Duration: 1h15 (led by abbey guides). Ages 8 and up. Meet at the visitors? hall in the abbey?s main courtyard.

Booking: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Recorra a la luz de las antorchas los inmensos y silenciosos pasillos de la Abbaye aux Dames. Descubrirá diversos ambientes en una atmósfera monástica única.

Duración: 1h15 (guiados por los guías de la abadía). Para niños a partir de 8 años. Encuentro en la sala de visitas del patio principal de la abadía.

Reservas: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Gehen Sie mit Ihrer Taschenlampe durch die riesigen und stillen Gänge der Abbaye aux Dames. Die Kulissen lassen sich in einer völlig neuen klösterlichen Atmosphäre entdecken.

Dauer: 1 Std. 15 Min. (von den Führern der Abtei). Ab 8 Jahren. Treffpunkt: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité