Conte pour bébés « Petits fantômes et mini-monstres » Abbaye aux Dames Caen, 24 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Entre deux comptines et chansonnettes, les petites vedettes d’Halloween défilent mais, même pas peur ! Ce petit conte qui met en scène une sorcière, un loup-garou, un fantôme… s’appuie sur des visuels très mimis, avec pour idée de parler formes et couleurs !

Durée : 20 mn (par La Belle Envolée). De 0 à 3 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/.

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 11:00:00. .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



In between nursery rhymes and ditties, the little stars of Halloween parade by, but don’t be afraid! This little tale features a witch, a werewolf, a ghost, etc., and uses very cute visuals to talk about shapes and colors!

Running time: 20 min (by La Belle Envolée). Ages 0 to 3. Meet at the visitors? hall in the abbey?s main courtyard.

Booking: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Entre canciones infantiles y cancioncillas, desfilan las pequeñas estrellas de Halloween, ¡pero no tengas miedo! Este pequeño cuento cuenta con una bruja, un hombre lobo, un fantasma, etc., y utiliza imágenes muy simpáticas para hablar de las formas y los colores

Duración: 20 minutos (por La Belle Envolée). De 0 a 3 años. Encuentro en la sala de visitas del patio principal de la abadía.

Reservas: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Zwischen zwei Reimen und Liedchen marschieren die kleinen Stars von Halloween auf, aber keine Angst! Dieses kleine Märchen, in dem eine Hexe, ein Werwolf, ein Geist usw. vorkommen, stützt sich auf sehr mimische Bilder, mit der Idee, über Formen und Farben zu sprechen!

Dauer: 20 Min. (von La Belle Envolée). Von 0 bis 3 Jahren. Treffpunkt: Besucherhalle im Ehrenhof der Abtei.

Reservierung: https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité