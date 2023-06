Le Banquet Fantastique Abbaye-aux-Dames Caen, 25 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Oyez ! Oyez ! Le banquet fantastique est de retour pour une journée médiévale festive et fantastique dans l’enceinte de l’abbaye-aux-Dames.

Plongez dans un monde médiéval peuplé de valeureux chevaliers avec de nombreuses animations pour toute la famille. Programme complet bientôt en ligne..

Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



Hear ye! Oyez! The fantastic banquet is back for a festive and fantastic medieval day on the grounds of the abbaye-aux-Dames.

Immerse yourself in a medieval world populated by valiant knights, with plenty of entertainment for all the family. Full program coming soon.

¡Escuchad! ¡Escuchad! Vuelve el banquete fantástico para una jornada medieval festiva y fantástica en la Abadía de las Damas.

Sumérjase en un mundo medieval poblado por valerosos caballeros, con un montón de entretenimiento para toda la familia. Programa completo próximamente.

Hört, hört! Oyez! Das fantastische Bankett ist zurück für einen festlichen und fantastischen mittelalterlichen Tag auf dem Gelände der Abbaye-aux-Dames.

Tauchen Sie ein in eine mittelalterliche Welt, die von tapferen Rittern bevölkert wird, mit zahlreichen Unterhaltungsangeboten für die ganze Familie. Vollständiges Programm in Kürze online.

