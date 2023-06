Spectacle « Balade au temps de Guillaume » Abbaye aux Dames Caen, 13 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Après quelques années d’absence, ce spectacle haut en couleur fait son grand retour à l’abbaye-aux-Dames!

Déambulation auprès de Guillaume, de Lanfranc et quelques autres… (par la Belle Envolée).

Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr ou au 02 31 06 98 45 dans la limite des places disponibles. Durée : 1h15..

2023-07-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie



After a few years of absence, this colorful show is back at the abbey-aux-Dames!

Walk with Guillaume, Lanfranc and a few others (by La Belle Envolée).

Reservations at abbayeauxdames@normandie.fr or 02 31 06 98 45 subject to availability. Duration: 1h15.

Tras varios años de ausencia, este colorido espectáculo regresa a la abadía de las Damas

Pasee con Guillaume, Lanfranc y algunos otros (por La Belle Envolée).

Reservas en abbayeauxdames@normandie.fr o en el 02 31 06 98 45 según disponibilidad. Duración: 1h15.

Nach einigen Jahren Abwesenheit kehrt dieses farbenfrohe Spektakel in die Abtei der Frauen zurück!

Ein Spaziergang mit Guillaume, Lanfranc und einigen anderen (von der Belle Envolée).

Reservierungen auf abbayeauxdames@normandie.fr oder unter 02 31 06 98 45, solange Plätze verfügbar sind. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité