Visite guidée de l'Abbaye aux Dames

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-01-01 14:30:00

Voyagez à travers le temps à la rencontre de l’Histoire de la célèbre abbaye fondée par Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye aux Dames de Caen. De la crypte de l’an mil (accessible uniquement en visite guidée) au couvent du XVIIIème siècle aujourd’hui siège de la Région Normandie, l’Abbaye aux Dames et son parc constitue un fleuron du patrimoine normand. EUR.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde

Caen 14000 Calvados Normandie

