La CRIGE Normandie organise un évènement anniversaire le 17 novembre 2022, à Caen. Abbaye aux Dames, 14000 CAEN 1 place Reine Mathilde 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie

+33 2 31 06 98 45 https://www.normandie.fr/ Boulevard Clémenceau, 14000 CAEN 09h30 : Accueil des participants

10h00 : Discours de Bienvenue (Julie BARENTON-GUILLAS, 9e VP, Région Normandie)

10h15 : Table ronde : Quel bilan de 20ans de géomatique normande ?

11h15 : Table ronde : Quelles perspectives pour la CRIGE Normandie dans un environnement changeant ?

13h00 : Déjeuner et visite des expositions (posters, cartes, objets curieux)

14h30 : Conférences : Les usages de l’information géographique pour répondre aux besoins et enjeux du territoire

16h30 : Clôture de la journée (Laurent MARY, Région Normandie)

