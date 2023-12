concert de VAYA CON DIOS ABBATIATIALE DE LARREULE Larreule Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Larreule concert de VAYA CON DIOS ABBATIATIALE DE LARREULE Larreule, 17 décembre 2023, Larreule. concert de VAYA CON DIOS Dimanche 17 décembre, 16h00, 16h30, 17h00 ABBATIATIALE DE LARREULE tarif 10€ ABBATIATIALE DE LARREULE LARREULE 65700 Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T16:30:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Larreule Autres Code postal 65700 Lieu ABBATIATIALE DE LARREULE Adresse LARREULE 65700 Ville Larreule Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville ABBATIATIALE DE LARREULE Larreule Latitude 43.445298 Longitude 0.018604 latitude longitude 43.445298;0.018604

ABBATIATIALE DE LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larreule/