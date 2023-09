Visite Guidée Abbatiale St Léger Abbatiale St Léger Ébreuil, 16 septembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Visite commentée de l’Abbatiale par L’association La Route des églises peintes..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 11:30:00. .

Abbatiale St Léger

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the Abbey Church by the association La Route des églises peintes.

Visita guiada de la iglesia abacial por la asociación La Route des églises peintes.

Kommentierte Besichtigung der Abteikirche durch L’association La Route des églises peintes.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule