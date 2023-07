FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Rendez-nous la beauté ! Le paysage, un enjeu politique » Abbatiale, salle des communs Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 16h à la Salle des communs (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

Rendez-nous la beauté ! Le paysage, un enjeu politique :

Un champ, des haies, un village au loin, une forêt… Des infrastructures envahissantes et écocidaires, une standardisation-uniformisation des villes et des campagnes… Et si la décroissance, c’était aussi la réappropriation du beau dans ce qui constitue nos paysages ? Si être citoyenne et citoyen c’est aussi chérir un petit bout de cette Terre, comment ne plus en être dépossédé ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Abbatiale, salle des communs rue de l’abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 4pm at the Salle des communs (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

Give us back our beauty! Landscape, a political issue:

A field, hedges, a village in the distance, a forest? Invasive and ecocidal infrastructures, the standardization-uniformization of towns and countryside? What if degrowth also meant reclaiming the beauty of what makes up our landscapes? If being a citizen also means cherishing a little piece of this Earth, how can we stop being dispossessed of it?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 16.00 h en la Salle des communs (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

¡Devolvednos nuestra belleza! El paisaje, una cuestión política:

¿Un campo, setos, un pueblo a lo lejos, un bosque? ¿Infraestructuras invasoras y ecocidas, estandarización-uniformización de las ciudades y el campo? ¿Y si el decrecimiento significara también recuperar la belleza de nuestros paisajes? Si ser ciudadano también significa apreciar un pedacito de esta Tierra, ¿cómo podemos dejar de ser desposeídos de ella?

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ZERSCHWUNDENS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 16 Uhr im Salle des Communs (Abteikirche) Saint-Maixent-l’Ecole.

Geben Sie uns die Schönheit zurück! Die Landschaft, eine politische Herausforderung :

Ein Feld, Hecken, ein Dorf in der Ferne, ein Wald? Invasive und umweltschädliche Infrastrukturen, eine Standardisierung und Vereinheitlichung der Städte und des Landes? Und wenn Schrumpfung auch die Wiederaneignung des Schönen in dem, was unsere Landschaften ausmacht, bedeuten würde? Wenn Bürgerin oder Bürger zu sein auch bedeutet, ein kleines Stück dieser Erde zu hegen und zu pflegen, wie kann man dann nicht mehr enteignet werden?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

