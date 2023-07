FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Les nouvelles façons d’habiter la Terre » Abbatiale, salle capitulaire Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat

Le samedi 29 Juillet à 17h30 à la Salle capitulaire (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

Les nouvelles façons d’habiter la Terre

Tiers-lieux, lowtech, habitats collectifs, oasis, écolieux, habitats légers, auto-éco-construction… sur Terre, de nouvelles façons de vivre, de construire, d’habiter, s’inventent. Quels savoir-faire et savoir-être sont nécessaires ? Quel place pour l’éducation populaire pour les diffuser ? Ces modes de vie sont-ils des solutions d’avenir pour vivre autrement ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

Abbatiale, salle capitulaire rue de l’abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Saturday July 29 at 5:30pm at the Salle capitulaire (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

New ways of living on Earth

Third places, lowtech, collective housing, oases, ecolieux, light housing, self-build? on Earth, new ways of living, building and inhabiting are being invented. What skills and know-how are needed? What role can popular education play in disseminating them? Are these lifestyles future solutions for living differently?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Debate

Sábado 29 de julio a las 17.30 h en la Sala capitular (Abbatiale) Saint-Maixent-l’Ecole.

Nuevas formas de vivir en la Tierra

Terceros lugares, low-tech, vivienda colectiva, oasis, ecolieux, vivienda ligera, autoconstrucción… en la Tierra se están inventando nuevas formas de vivir, construir y habitar. ¿Qué competencias y conocimientos se necesitan? ¿Qué papel puede desempeñar la educación popular en su difusión? ¿Son estos estilos de vida las soluciones del futuro para vivir de otra manera?

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES ABWÄRTS – Debatte

Am Samstag, den 29. Juli um 17:30 Uhr im Kapitelsaal (Abteikirche) Saint-Maixent-l’Ecole.

Neue Wege, die Erde zu bewohnen

Tiers-lieux, Lowtech, Gemeinschaftswohnungen, Oasen, Ökohäuser, Leichtbauwohnungen, Selbstbau… Auf der Erde werden neue Arten zu leben, zu bauen und zu wohnen erfunden. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind dafür erforderlich? Welchen Platz nimmt die Volksbildung ein, um sie zu verbreiten? Sind diese Lebensweisen zukunftsweisende Lösungen für ein anderes Leben?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

