Projection sons et lumières Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize, 11 août 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

A la tombée de la nuit, venez admirer la projection de sons et lumières sur l’Abbatiale Sainte Valérie..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-15 . .

Abbatiale Sainte Valérie Jardins du monastère

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At nightfall, come and admire the sound and light projection on the Abbatiale Sainte Valérie.

Al caer la noche, venga a admirar la proyección de luz y sonido sobre la iglesia abacial de Sainte Valérie.

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie die Ton- und Lichtprojektion auf die Abteikirche Sainte Valérie bewundern.

