Concert Abbatiale Sainte Valérie Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize, 2 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Concert de Quintus BLUNDELL (Associate of the Royal Schools of Music) orgue et musique classique dans l’abbatiale Sainte Valérie..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 16:45:00. .

Abbatiale Sainte Valérie Place Massy

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert by Quintus BLUNDELL (Associate of the Royal Schools of Music) organ and classical music in the abbey church of Sainte Valérie.

Concierto de Quintus BLUNDELL (Associate of the Royal Schools of Music) órgano y música clásica en la iglesia abacial de Sainte Valérie.

Konzert von Quintus BLUNDELL (Associate of the Royal Schools of Music) Orgel und klassische Musik in der Abteikirche St. Valerie.

