Journées Européennes du Patrimoine : présentation de l’abbatiale Sainte-Marie et du cloître Abbatiale Sainte-Marie Souillac, 17 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Visites commentées de l’abbatiale

Visite libre de la crypte, exceptionnellement ouverte

Ateliers 15 minutes: présentation du portail intérieur (Théophile, Isaïe), présentation des chapiteaux du chœur, présentation du cloître (exceptionnellement ouvert)

En continu: présentation des travaux de restauration.

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Abbatiale Sainte-Marie Place Pierre Betz

Souillac 46200 Lot Occitanie



Guided tours of the abbey church

Unaccompanied tour of the crypt (exceptionally open)

15-minute workshops: presentation of the interior portal (Theophilus, Isaiah), presentation of the choir capitals, presentation of the cloister (exceptionally open)

Continuous: presentation of restoration work

Visitas guiadas a la iglesia abacial

Visita no acompañada de la cripta, abierta con reserva previa

Talleres de 15 minutos: presentación de la portada interior (Teófilo, Isaías), presentación de los capiteles del coro, presentación del claustro (excepcionalmente abierto)

Continuo: presentación de las obras de restauración

Kommentierte Besichtigungen der Abteikirche

Freie Besichtigung der Krypta (ausnahmsweise geöffnet)

15-minütige Workshops: Präsentation des Innenportals (Theophilus, Jesaja), Präsentation der Kapitelle des Chors, Präsentation des Kreuzgangs (ausnahmsweise geöffnet)

Fortlaufend: Präsentation der Restaurierungsarbeiten

