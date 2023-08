Journées Européennes du Patrimoine : présentation de l’abbatiale Sainte-Marie Abbatiale Sainte-Marie Souillac, 16 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Visites commentées de l’abbatiale

En continu, dans l’entrée: présentation numérique des travaux de restauration par l’Association pour la Restauration de l’Abbatiale

Toutes les 30 minutes: présentation de l’orgue animée par l’organiste titulaire.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Abbatiale Sainte-Marie Place Pierre Betz

Souillac 46200 Lot Occitanie



Guided tours of the abbey church

Continuous, in the entrance hall: digital presentation of restoration work by the Association for the Restoration of the Abbey Church

Every 30 minutes: organ presentation by the titular organist

Visitas guiadas a la iglesia abacial

Continuamente, en el vestíbulo: presentación digital de las obras de restauración por la Asociación para la Restauración de la Iglesia Abadial

Cada 30 minutos: presentación del órgano por el organista titular

Kommentierte Führungen durch die Abteikirche

Fortlaufend, im Eingangsbereich: Digitale Präsentation der Restaurierungsarbeiten durch die Association pour la Restauration de l’Abbatiale

Alle 30 Minuten: Orgelvorführung durch den Titularorganisten

