Souillac Découvrez cette abbatiale, un trésor architectural et artistique du Haut-Quercy Abbatiale Sainte-Marie Souillac, 17 septembre 2023, Souillac. Découvrez cette abbatiale, un trésor architectural et artistique du Haut-Quercy Dimanche 17 septembre, 14h00 Abbatiale Sainte-Marie Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie, à ce numéro : 05 65 32 71 00. L’abbaye Sainte-Marie de Souillac trouve ses origines grâce aux moines bénédictins de Saint-Pierre d’Aurillac, qui établirent une dépendance dans ce lieu au Xe siècle.

Ce joyau architectural du XIIe siècle est célèbre pour sa représentation du prophète Isaïe. Il présente un double intérêt : une remarquable collection de sculptures de haute qualité et, en compagnie de la Cathédrale de Cahors, il est l’unique église romane avec une série de coupoles préservées dans la région du Haut-Quercy.

Tout au long du week-end, vous aurez la possibilité de parcourir librement les petites églises environnantes dans le cadre d’un circuit de découverte. Abbatiale Sainte-Marie Place Pierre Betz, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 05 65 32 71 00 http://www.souillac-sur-dordogne.fr L’abbatiale Sainte-Marie, datant du XIIe siècle, présente une nef en bois ainsi que des coupoles couvertes de lauze et surmontées d’un lanternon. Elle mélange harmonieusement les influences romanes et byzantines, ce qui confère à cet édifice une qualité architecturale remarquable, faisant de lui un monument incontournable de la cité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

