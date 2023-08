Visite de la tour nord de cette abbatiale ! Abbatiale Sainte-Foy Conques, 16 septembre 2023, Conques.

Visite de la tour nord de cette abbatiale ! Samedi 16 septembre, 16h00 Abbatiale Sainte-Foy Gratuit. Sur inscription. Maximum 25 personnes. Accès par des escaliers (marches et passages étroits). À partir de 12 ans.

Un effet « Wouah » garanti ! Découvrez l’histoire de Conques, les phases de restauration de l’abbatiale, avec une vue imprenable sur le village depuis la tour nord.

Abbatiale Sainte-Foy Place de l’abbaye, 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.conques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-conques.fr »}] Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que monument majeur du patrimoine architectural médiéval, l’abbatiale de Conques s’enorgueillit d’abriter un trésor de sculptures romanes, notamment le tympan du Jugement dernier et les chapiteaux historiés. Les vitraux, réalisés en 1994, sont l’œuvre du peintre abstrait aveyronnais de notoriété internationale, Pierre Soulages. À 38 km au nord de Rodez. D 901. Centre-bourg du village de Conques. Accès personnes à mobilité réduite par le portail nord (plan incliné).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©OTCM – Service patrimoine de Conques