Conques Visite des tribunes de l’abbatiale de Conques : les vitraux de Soulages et chapiteaux romans Abbatiale Sainte-Foy Conques, 16 septembre 2023, Conques. Visite des tribunes de l’abbatiale de Conques : les vitraux de Soulages et chapiteaux romans 16 et 17 septembre Abbatiale Sainte-Foy 3 € enfant. 5 € adulte. Sur inscription. Accès par des escaliers. À partir de 12 ans. Cette visite guidée offre une chance inégalée de monter à l’étage des tribunes de l’abbatiale, au plus près des chapiteaux et des vitraux conçus par Pierre Soulages. Votre guide vous dévoilera le savoir-faire des imagiers romans (motifs à entrelacs, corbeilles historiées, thèmes religieux ou profanes) au sein d’une architecture aux perspectives inégalables. Depuis cette galerie en hauteur, la démarche créative de Pierre Soulages vous sera présentée, vous permettant de vous rapprocher de ses 104 vitraux contemporains au verre unique, qui magnifient la puissance de cet édifice roman. Abbatiale Sainte-Foy Place de l’abbaye, 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.conques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-conques.fr »}] Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que monument majeur du patrimoine architectural médiéval, l’abbatiale de Conques s’enorgueillit d’abriter un trésor de sculptures romanes, notamment le tympan du Jugement dernier et les chapiteaux historiés. Les vitraux, réalisés en 1994, sont l’œuvre du peintre abstrait aveyronnais de notoriété internationale, Pierre Soulages. À 38 km au nord de Rodez. D 901. Centre-bourg du village de Conques. Accès personnes à mobilité réduite par le portail nord (plan incliné). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

