Moselle Conférence et visite d’une abbatiale Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville Bouzonville, 17 septembre 2023, Bouzonville. Conférence et visite d’une abbatiale Dimanche 17 septembre, 11h00 Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville Conférence et visite commentée. Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville Cour de l’Abbaye, 57320 Bouzonville Bouzonville 57320 Moselle Grand Est 0671055131 Eglise abbatiale du XIVème siècle (ancienne abbaye bénédictine fondée au XIème), devenue église paroissiale. Présente la double particularité d’un chevet harmonique et d’un inhabituel clocher à bulbe du XVIIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pierre Weistroffer

Abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville
Cour de l'Abbaye, 57320 Bouzonville
Bouzonville
Moselle
latitude longitude 49.292648;6.532231

