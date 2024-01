Sainte-Croix, un imaginaire foisonnant et méconnu Abbatiale Sainte-Croix Bordeaux, samedi 27 janvier 2024.

Sainte-Croix, un imaginaire foisonnant et méconnu Depuis les décors romans jusqu’aux œuvres précieuses et méconnues de la contre-réforme, c’est un parcours d’Histoire de l’Art réjouissant que nous vous proposons à travers la découverte de cet édifice Samedi 27 janvier, 10h00 Abbatiale Sainte-Croix Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Adossée au conservatoire de musique et à l’école des Beaux-Arts, l’église Sainte-Croix est le seul vestige architectural de la très ancienne abbaye bénédictine fondée aux temps mérovingiens.

Son histoire – liée au Duché d’Aquitaine – nous sera contée par sa façade, son chevet et ses chapiteaux (restaurés au XIXème). Au XVIIème, l’église se restructure en adoptant la règle de la congrégation de Saint-Maur. Un monastère puissant se reconstruit ; une richesse qui s’exprime tout particulièrement dans les tableaux de cette époque abrités dans ses murs.

A travers la découverte de cet édifice, nous vous proposons un parcours d’Histoire de l’Art réjouissant, depuis les décors romans jusqu’aux œuvres précieuses et méconnues de la Contre-réforme.

[Visite animée par Laurence Gré-Beauvais]

Durée : 1h45

Départ : RDV devant le portail principal de l’église Sainte-Croix.

Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/visite-sainte-croix-du-roman-au-xviieme-sculpture-architecture-peinture »}, {« type »: « email », « value »: « kairinosbilletterie@gmail.com »}]

visite bordeaux

CC BY-SA 4.0