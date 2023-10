Ciné-concert à Sainte-Croix à Bordeaux Abbatiale Sainte-Croix Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Ciné-concert à Sainte-Croix à Bordeaux Abbatiale Sainte-Croix Bordeaux, 22 octobre 2023, Bordeaux. Ciné-concert à Sainte-Croix à Bordeaux Dimanche 22 octobre, 18h00 Abbatiale Sainte-Croix Tarifs : 10 – 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Le film projeté est Le mécano de la Générale, film de 1926 de et avec Buster Keaton. (Un changement de programme a eu lieu par rapport au film initialement annoncé).

Pendant la projection de ce film muet, David Cassan, accompagnera les images par des improvisations à l’Orgue.

Johnnie, alias Buster Keaton, est le mécanicien d’une locomotive appelée « La Générale », locomotive source de nombreuses péripéties. Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.renaissance-orgue.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T18:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:30:00+02:00

2023-10-22T18:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:30:00+02:00 cinéma concert ROB Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Abbatiale Sainte-Croix Adresse Place Pierre Renaudel, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Abbatiale Sainte-Croix Bordeaux latitude longitude 44.830736;-0.561672

Abbatiale Sainte-Croix Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/