Récital Chœur – Orgue Abbatiale Sainte-Croix, 4 juin 2023, Bordeaux.

Récital Chœur – Orgue Dimanche 4 juin, 17h00 Abbatiale Sainte-Croix Tarif : 15 €. Réduit (adhérents de ROB, demandeurs d’emploi et étudiants) : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Des œuvres chorales à capella, pièces religieuses, chansons populaires, etc. de Niels W. Gade (1817-1890), Ola Gjeilo (né en 1978), Nils Lindberg (1933-2022), Gunnar Eriksson (né en 1936), Martin Junstrand (né en 1964), Anders Nyberg (né en 1953), August Söderman (1832-1876), David Wikander (1884-1955), Hugo Alfvén (1872-1960), Lille Bror Söderlundh (1912-1957) & Waldemar Åhlén (1894-1982).

Et des extraits du Second Livre d’orgue de Jacques Boyvin (vers 1653-1706)

Abbatiale Sainte-Croix Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.renaissance-orgue.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

chorale orgue récital

ROB