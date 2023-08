Concert du Patrimoine à l’orgue de l’abbatiale Abbatiale Saint-Volusien Foix Catégories d’Évènement: Ariège

Foix Concert du Patrimoine à l’orgue de l’abbatiale Abbatiale Saint-Volusien Foix, 17 septembre 2023, Foix. Concert du Patrimoine à l’orgue de l’abbatiale Dimanche 17 septembre, 17h30 Abbatiale Saint-Volusien Gratuit. Entrée libre. À 17h30, Christiane van Gorp, organiste, proposera un divertissement musical aux orgues autour du thème de cette année du patrimoine. Une visite guidée de l’orgue possible après le concert. Abbatiale Saint-Volusien Place Saint-Volusien, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 06 70 65 84 35 L’abbatiale Saint-Volusien est une église gothique méridionale datant du XIIe siècle. Elle est remarquable par la largeur de sa nef (55 m de long et 14 m de large) et son vaste chœur polygonal de 9 chapelles rectangulaires. Vous pourrez admirer quelques vestiges de la première église romane au côté sud. La mise au Tombeau est une œuvre en terre cuite de l’atelier toulousain Virebent. Elle révèle la sensibilité particulière du sculpteur dans le caractère expressif de ses personnages. Vous admirerez aussi les stalles du chœur avec des sculptures uniques, toutes différentes qui décorent les « miséricordes ». Parking de l’Arget à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

