Eschau Visitez librement la plus ancienne église romane d’Alsace Abbatiale Saint-Trophime Eschau, 16 septembre 2023, Eschau. Visitez librement la plus ancienne église romane d’Alsace 16 et 17 septembre Abbatiale Saint-Trophime Gratuit Découvrez l’église abbatiale Saint-Trophime, édifiée vers 996. Abbatiale Saint-Trophime Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est 03 88 64 20 74 http://jardinmonastique-eschau.alsace L’église abbatiale Saint-Trophime d’Eschau est le seul bâtiment subsistant d’un ensemble architectural qui constituait l’abbaye Sainte-Sophie fondée par une communauté de moniales bénédictines en 770. L’église actuelle, édifiée en 996 et remarquablement conservée, est la plus ancienne église romane d’Alsace. Elle témoigne, par son architecture, de la renaissance ottonienne d’inspiration carolingienne. Le souvenir des moniales bénédictines qui ont occupé les lieux pendant plus de sept siècles a été ranimé par la création d’un « jardin monastique » dans l’enclos du presbytère, en face de l’église. Accès possible par bus (compagnie de transport strabourgeoise). Parking face à l’abbatiale. Accès handicapé possible à l’intérieur du bâtiment. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Zachary

