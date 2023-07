Visite libre et documentée de l’Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges d’Auchy-lès-Hesdin Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges Auchy-lès-Hesdin Catégories d’Évènement: Auchy-lès-Hesdin

Visite libre et documentée de l'Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges d'Auchy-lès-Hesdin

16 et 17 septembre 2023

Entrée libre

L'Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges témoigne du long passé monastique (Bénédictines env. 670-881, puis Bénédictins 1072-1791) du village longtemps nommé Auchy-les-Moines.

La plupart des éléments intérieurs de l’abbatiale sont classés aux Monuments Historiques et l’édifice y est inscrit.

Les piliers de la nef datent de sa fondation au 12ème siècle.

Très vaste à son apogée, aux 13ème et 14ème siècles, puis victime des conflits des 15ème et 16ème siècles, l’abbatiale était presque en ruine vers 1600.

Dans la seconde moitié du 17ème siècle elle fut reconstruite dans ses dimensions actuelles.

L’essentiel du mobilier que l’on peut voir de nos jours (stalles des moines, boiseries et retable du chœur, maître-autel, orgue) y a été installé vers 1680-1720.

Au-dessus de l’autel une « Descente de Croix » est attribuée à Van Dyck (1599-1641) ou à son atelier.

Les autels des nefs latérales, les vitraux, le chemin de croix, les fonts baptismaux, datent de la deuxième partie du 19ème siècle.

S’y trouvent également :

– la pierre tombale du comte Enguerrand d’Hesdin, fondateur de l’abbaye en 1072

– une plaque commémorative de seigneurs et chevaliers français tués à la bataille d’Azincourt (1415) et inhumés dans l’abbatiale. Abbatiale Saint-Silvin et Saint-Georges 62770 Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

