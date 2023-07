Visite de la ville aux chandelles Abbatiale Saint-Sever, 4 août 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Replongez dans une ambiance mystérieuse à la bougie comme au XIe siècle..

Rendez-vous dans le cloître de l’abbatiale.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Abbatiale

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in a mysterious atmosphere with candlelight as in the 11th century.

Meet in the cloister of the abbey church

Sumérjase en la misteriosa atmósfera del siglo XI a la luz de las velas…

Encuentro en el claustro de la iglesia abacial

Tauchen Sie bei Kerzenlicht in eine geheimnisvolle Atmosphäre wie im 11. Jahrhundert ein.

Treffpunkt im Kreuzgang der Abteikirche

Mise à jour le 2023-06-14 par Landes Chalosse