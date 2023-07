Visite commentée de l’église abbatiale millénaire. Abbatiale Saint Serge Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite commentée de l’église abbatiale millénaire. Abbatiale Saint Serge Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite commentée de l’église abbatiale millénaire. Samedi 16 septembre, 11h00 Abbatiale Saint Serge Visite commentée de l’église abbatiale millénaire. Abbatiale Saint Serge Place du Chanoine Bachelot Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Abbatiale millénaire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Patrimoine/Angers Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Abbatiale Saint Serge Adresse Place du Chanoine Bachelot Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Abbatiale Saint Serge Angers

Abbatiale Saint Serge Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/