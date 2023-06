Concert du Patrimoine : récital d’orgue abbatiale Saint Sauveur Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot Concert du Patrimoine : récital d’orgue abbatiale Saint Sauveur Figeac, 17 septembre 2023, Figeac. Figeac,Lot Les amis des Orgues vous proposent un concert du patrimoine, récital d’orgue avec Jean-Marc Leblanc (titulaire de l’orgue de Saint Thomas d’Aquin – Paris 7e).

2023-09-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-17 . EUR.

abbatiale Saint Sauveur

Figeac 46100 Lot Occitanie



Les amis des Orgues propose a heritage concert, organ recital with Jean-Marc Leblanc (titular organist of Saint Thomas d?Aquin – Paris 7e) Les amis des Orgues le invitan a un concierto patrimonial, recital de órgano con Jean-Marc Leblanc (organista titular de Santo Tomás de Aquino – París 7e) Die Freunde der Orgeln bieten Ihnen ein Konzert des Kulturerbes an, ein Orgelkonzert mit Jean-Marc Leblanc (Inhaber der Orgel von Saint Thomas d'Aquin – Paris 7e)

