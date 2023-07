CONCERT ORGUE CORDES ET TROMPETTE Abbatiale Saint-Pierre Remiremont, 30 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

GF Haendel, JL Krebs, JS Bach, F Schubert, C Saint-Saëns, G Fauré et ChM Widor vous invitent à venir entendre et écouter quelques-unes de leurs œuvres, interprétées par le quatuor Hocdé, associant l’orgue, le violon, le violoncelle et la trompette.

Emmanuel Hocdé est un organiste et improvisateur accompli, un père comblé puisqu’il a su faire partager à ses trois enfants son goût pour la musique.

Improvisateur, interprète, pédagogue, il étudie l’orgue au conservatoire national de la région de Saint-Maur-des-Fossés dans la classe de Gaston Litaize puis, au CNSMP avec Michel Chapuis et Olivier Latry. Il accède à la reconnaissance internationale en 2002, en triomphant du prestigieux concours international d’orgue de Chartres. Il y remporte trois récompenses : le grand prix d’interprétation, le prix du public ainsi que le prix Jean Sébastien Bach. Il est titulaire de l’orgue de l’église Saint-Eloi de Paris (12ème) et des grandes orgues Cavaillé-Coll de la cathédrale de Laval. Il enseigne l’orgue à Mantes-la-Jolie. Il a enregistré plusieurs disques pour orgue seul et orgue et chœur.

Son fils Christophe a étudié le violon avec Lucie Bessière au conservatoire de Noisel et maintenant, avec Ariane Granjon en cycle de perfectionnement au conservatoire Paul Dukas de Paris.

Anaïs poursuit ses études musicales en 3ème cycle de violoncelle et musique de chambre au conservatoire du 12ème arrondissement de Paris, avec Marie Claude Bantigny et est en licence de Lettres Modernes à l’université Paris 4 Sorbonne.

Camille termine ses études de trompette, de composition au conservatoire du 12ème arrondissement de Paris. Il est en licence d’histoire Moderne à l’université Panthéon-Sorbonne, Paris 1er.

Ne ratez pas cette occasion unique : venez les écouter dimanche 30 juillet à 17h00, en l’abbatiale Saint-Pierre à Remiremont, dans un programme rafraîchissant et sans chichi.

Ce sera le seul concert organisé cette année par Jeux d’Orgue Ad Libitum, qui oeuvre dorénavant au sein de Musique à Remiremont.

Entrée libre, corbeille à votre discrétion.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 17:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. 0 EUR.

Abbatiale Saint-Pierre Place Henri-Utard

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



GF Haendel, JL Krebs, JS Bach, F Schubert, C Saint-Saëns, G Fauré and ChM Widor invite you to come and hear some of their works, performed by the Hocdé quartet, combining organ, violin, cello and trumpet.

Emmanuel Hocdé is an accomplished organist and improviser, and a doting father who has passed on his love of music to his three children.

Improviser, performer and teacher, he studied organ at the Conservatoire National de la Région de Saint-Maur-des-Fossés in Gaston Litaize?s class, then at the CNSMP with Michel Chapuis and Olivier Latry. He achieved international recognition in 2002, triumphing at the prestigious Chartres International Organ Competition. He won three prizes: the Grand Prix d?interprétation, the Audience Prize and the Johann Sebastian Bach Prize. He is organist at Saint-Eloi church in Paris (12th arrondissement) and on the Cavaillé-Coll organ at Laval cathedral. He teaches organ at Mantes-la-Jolie. He has made several recordings for solo organ and organ and choir.

His son Christophe studied violin with Lucie Bessière at the conservatoire de Noisel, and now with Ariane Granjon on a advanced cycle at the conservatoire Paul Dukas in Paris.

Anaïs is continuing her musical studies in 3rd cycle cello and chamber music at the Conservatoire du 12ème arrondissement de Paris, with Marie Claude Bantigny, and is studying for a degree in Lettres Modernes at the Université Paris 4 Sorbonne.

Camille is completing his trumpet and composition studies at the Conservatoire du 12ème arrondissement de Paris. He is currently studying for a degree in Modern History at Panthéon-Sorbonne University, Paris 1er.

Don’t miss this unique opportunity: come and listen to them on Sunday July 30 at 5:00 pm, in Remiremont’s Abbatiale Saint-Pierre, in a refreshing, no-fuss program.

This will be the only concert organized this year by Jeux d’Orgue Ad Libitum, now part of Musique à Remiremont.

Admission free, basket at your discretion.

GF Haendel, JL Krebs, JS Bach, F Schubert, C Saint-Saëns, G Fauré y ChM Widor le invitan a escuchar algunas de sus obras, interpretadas por el cuarteto Hocdé, que combina órgano, violín, violonchelo y trompeta.

Emmanuel Hocdé es un consumado organista e improvisador, y un padre cariñoso que ha transmitido su amor por la música a sus tres hijos.

Improvisador, intérprete y profesor, estudió órgano en el Conservatorio Nacional de la Región de Saint-Maur-des-Fossés, en la clase de Gaston Litaize, y después en el CNSMP con Michel Chapuis y Olivier Latry. En 2002 obtuvo el reconocimiento internacional al triunfar en el prestigioso Concurso Internacional de Órgano de Chartres. Ganó tres premios: el Gran Premio de Interpretación, el Premio del Público y el Premio Jean Sébastien Bach. Es organista de la iglesia de Saint-Eloi de París (distrito 12) y del órgano Cavaillé-Coll de la catedral de Laval. Es profesor de órgano en Mantes-la-Jolie. Ha realizado varias grabaciones para órgano solo y órgano y coro.

Su hijo Christophe estudió violín con Lucie Bessière en el conservatorio de Noisel, y ahora con Ariane Granjon en el conservatorio Paul Dukas de París.

Anaïs estudia violonchelo y música de cámara en el Conservatorio del 12ème arrondissement de París, con Marie Claude Bantigny, y es licenciada en Literatura Moderna por la Universidad de París 4 Sorbona.

Camille está terminando sus estudios de trompeta y composición en el Conservatorio del 12ème arrondissement de París. Es licenciado en Historia Moderna por la Universidad Panthéon-Sorbonne de París 1er.

No se pierda esta oportunidad única: venga a escucharlos el domingo 30 de julio a las 17:00 h, en la iglesia abacial de Saint-Pierre de Remiremont, en un programa refrescante y sin estridencias.

Este será el único concierto organizado este año por Jeux d’Orgue Ad Libitum, ahora parte de Musique à Remiremont.

Entrada gratuita, cesta disponible a discreción.

GF Händel, JL Krebs, JS Bach, F Schubert, C Saint-Saëns, G Fauré und ChM Widor laden Sie ein, einige ihrer Werke zu hören und zu erleben, interpretiert vom Hocdé-Quartett, das Orgel, Violine, Cello und Trompete vereint.

Emmanuel Hocdé ist ein erfolgreicher Organist und Improvisator sowie ein glücklicher Vater, da er seine drei Kinder an seiner Liebe zur Musik teilhaben lässt.

Als Improvisator, Interpret und Pädagoge studierte er Orgel am Conservatoire national de la région de Saint-Maur-des-Fossés in der Klasse von Gaston Litaize und anschließend am CNSMP bei Michel Chapuis und Olivier Latry. Internationale Anerkennung erlangte er 2002, als er beim renommierten internationalen Orgelwettbewerb in Chartres triumphierte. Er gewann drei Preise: den Großen Interpretationspreis, den Publikumspreis und den Johann-Sebastian-Bach-Preis. Er ist Inhaber der Orgel der Kirche Saint-Eloi in Paris (12. Arrondissement) und der großen Cavaillé-Coll-Orgel in der Kathedrale von Laval. Er unterrichtet Orgel in Mantes-la-Jolie. Er hat mehrere CDs für Orgel solo und Orgel und Chor aufgenommen.

Sein Sohn Christophe studierte Violine bei Lucie Bessière am Konservatorium von Noisel und jetzt bei Ariane Granjon im Perfektionszyklus am Konservatorium Paul Dukas in Paris.

Anaïs setzt ihr Musikstudium im dritten Zyklus in Cello und Kammermusik am Konservatorium des 12. Arrondissements von Paris bei Marie Claude Bantigny fort und absolviert ein Bachelorstudium in Moderner Literatur an der Universität Paris 4 Sorbonne.

Camille schließt sein Studium in Trompete und Komposition am Konservatorium des 12. Arrondissements von Paris ab. Er studiert Moderne Geschichte an der Universität Panthéon-Sorbonne, Paris 1er.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit: Hören Sie sie am Sonntag, den 30. Juli um 17 Uhr in der Abteikirche Saint-Pierre in Remiremont mit einem erfrischenden Programm ohne Chichi.

Es wird das einzige Konzert sein, das in diesem Jahr von Jeux d’Orgue Ad Libitum organisiert wird, die von nun an im Rahmen von Musique à Remiremont tätig sind.

Freier Eintritt, Körbe nach eigenem Ermessen.

