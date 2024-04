Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ottmarsheim (68) Abbatiale Saints Pierre & Paul Ottmarsheim Ottmarsheim, vendredi 28 juin 2024.

Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ottmarsheim (68) Prolongation d’ouverture exceptionnelle de l’abbatiale à l’occasion de cet événement ! Exposition, déambulations mêlant poésie et musique, présentation de reliques exceptionnelles, mapping, … Vendredi 28 juin, 19h00 Abbatiale Saints Pierre & Paul Ottmarsheim Entrée libre et gratuite, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-28T19:00:00+02:00 – 2024-06-28T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T19:00:00+02:00 – 2024-06-28T23:00:00+02:00

L’abbatiale Saints Pierre et Paul d’Ottmarsheim sera exceptionnelement ouverte au public jusqu’à 23h en ce vendredi 28 juin 2024, avec au programme :

– Exposition de sculptures de Madame Gaby Kretz dans le cadre des Chemins d’Art Sacré

– 19h00 : départ d’un parcours musical et poétique intitulé De l’argile et des notes dans toute l’église au travers des sculptures présentes dans l’église, Mme Kretz et Mme Erbes au violoncelle

– 20h30 : départ d’un parcours musical et poétique intitulé De l’argile et des notes dans toute l’église au travers des sculptures présentes dans l’église, Mme Kretz et Mme Erbes au violoncelle

– De 22h à 23h, mapping extérieur de l’église afin de découvrir l’édifice sous un nouveau jour. Projection de motifs textiles, de vitraux, etc par M Fraenkel

– Tout au long de la soirée : présentation des trésors de l’abbatiale, deux épines de la Couronne du Christ ainsi qu’un fragment de Croix du Christ sur leurs ostensoirs.

Ouverture exceptionnelle de l’étage de l’église tout au long de la soirée ! Possibilité d’admirer les fresques peintes dans la seconde moitié du XVème siècle dans le déambulatoire supérieur.

Présence d’agents communaux et de membres du Conseil de Fabrique tout au long de la soirée pour répondre à vos questions.

Instagram : Tourisme_Ottmarsheim

Facebook : Tourisme Ottmarsheim

Abbatiale Saints Pierre & Paul Ottmarsheim rue de l’église, 68490 ottmarsheim Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.89.26.27.57 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@tourisme_ottmarsheim) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/359744871_183416367861402_5179083903762299363_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=upM-hKeirtwAb6IKGkF&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDNZpjB8A5i78sREI5RRecajIi9b50Nstml81f3qnSC9g&oe=661C3F58 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tourisme_ottmarsheim/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/tourisme_ottmarsheim/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/tourismeottmarsheim/ »}]

exposition musiques

Commune d’Ottmarsheim