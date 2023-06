Marianne Piketty & le Concert idéal Vivaldi, l’âge d’or Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais

Marianne Piketty & le Concert idéal Vivaldi, l'âge d'or
Samedi 10 juin, 20h30
Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul à Ferrières-en-Gâtinais

Marianne Piketty, direction musicale et violon solo

Le Concert idéal

Louise Salmona, Juliette Leroux, Elsa Moatti, violons

Camille Chardon, alto

Albéric Boullenois, violoncelle

Adrien Alix, contrebasse

Adrián Blanco Peñaranda, théorbe Antonio Vivaldi

• concerto pour cordes en Sol Mineur, RV 157

• Sinfonia pour cordes et basses «la Verità in Cimento» en Sol Majeur, RV 739 (version originale, inédit)

• concerto pour violon en Si Mineur, RV 390 (version originale, inédit)

• sonata a Quattro «Al santo sepolcro» en Mi Bémol Majeur, RV 130, I. Largo

• concerto pour violon et violoncelle en Sol Majeur «per Chiaretta e Teresa», RV 814 (inédit)

• concerto en Ré Majeur, RV 562, II. Grave

• concerto pour 4 violons en Si Bémol Majeur, RV 553

• concerto pour cordes en Sol Mineur, RV 157, III. Final & II. Largo

Marc’Antonio Ziani, sinfonia en Do mineur «Del sepolcro»

Claudio Monteverdi, «Basso di Ciaccona», Incoronazione di Poppea I, 6 (inédit)

Barbara Strozzi, lacrima mie (inédit)

Francesco Turini, sonata «Il Corisino» (inédit)

Tomaso Albinoni, sinfonia en Sol Mineur Si 7, I. & III. Allegro

Marc'Antonio Ziani, sinfonia en Do mineur «Del sepolcro»

Claudio Monteverdi, «Basso di Ciaccona», Incoronazione di Poppea I, 6 (inédit)

Barbara Strozzi, lacrima mie (inédit)

Francesco Turini, sonata «Il Corisino» (inédit)

Tomaso Albinoni, sinfonia en Sol Mineur Si 7, I. & III. Allegro

Domenico Gallo, sonata n°2 Allegro non molto

Marianne Piketty et Le Concert idéal se lancent dans l'aventure d'un voyage au cœur de l'âge d'or de la musique italienne, durant l'ère baroque.

