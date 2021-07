Mozac Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Mozac, Puy-de-Dôme Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, spectacle Museum Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Mozac Catégories d’évènement: Mozac

Puy-de-Dôme

Abbatiale Saint-Pierre de Mozac, le vendredi 17 septembre à 20:00

Une soirée théâtrale proposée par la Ville de Mozac avec le soutien de Riom Limagne et Volcans.

sur inscription

Dans le cadre du festival Les Nuits du cloître, Le petit théâtre Dakoté présente une pièce de théâtre loufoque intitulée Museum. Abbatiale Saint-Pierre de Mozac Rue de l’Abbaye, 63200 Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Mozac Puy-de-Dôme

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:00:00

