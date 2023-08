Visite guidée de l’abbatiale de Beaulieu-Sur-Dordogne Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Corrèze Visite guidée de l’abbatiale de Beaulieu-Sur-Dordogne Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-Dordogne. Visite guidée de l’abbatiale de Beaulieu-Sur-Dordogne 16 et 17 septembre Abbatiale Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Départ devant le tympan de l’église. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’abbatiale Saint-Pierre, lors d’une visite guidée. Abbatiale Saint-Pierre Place du marché, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 81 05 42 70 https://www.facebook.com/groups/252969642190497/?ref=group_header;http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/agenda L’abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne est un des fleurons du patrimoine architectural du Limousin. C’est un édifice aux proportions majestueuses, de style roman Limousin, en grès ocre pâle, construit selon les plans d’une grande église monastique de pèlerinage. Il est dominé par un clocher-donjon. Cette abbatiale est surtout connue pour son remarquable tympan sculpté du début du XIIe siècle, véritable chef-d’œuvre de l’art roman. On peut aussi y admirer son chevet, ses modillons et les marques de tacherons. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©association patrimoinbe Beaulieu sur Dorogne

