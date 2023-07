Restaurons Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen Rouen, 15 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Gigantesque ! C’est l’adjectif qui convient pour décrire l’énorme chantier de restauration qui s’est ouvert à l’abbatiale Saint-Ouen.

Visite autour du chantier.

Portails, charpentes, vitraux et sculptures, font peaux neuves. Tant d’éléments remarquables dont nous vous proposons de découvrir la richesse et l’histoire. Depuis le sol de l’abbatiale, cette visite sera l’occasion d’évoquer un chantier de rénovation sans précédent dans la ville de Rouen..

2023-07-15 10:30:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. .

Abbatiale Saint-Ouen

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Gigantic! This is the adjective that fits to describe the enormous restoration work that has begun at the Saint-Ouen abbey.

Visit around the building site.

Portals, frameworks, stained glass windows and sculptures are being given new skins. So many remarkable elements of which we propose to discover the richness and the history. From the floor of the abbey church, this visit will be the occasion to evoke a renovation site without precedent in the city of Rouen.

¡Gigantescas! Esta es la palabra adecuada para describir las enormes obras de restauración que han comenzado en la Abadía de Saint-Ouen.

Visite los alrededores.

Portales, armazones, vidrieras y esculturas adquieren un nuevo aspecto. Le invitamos a descubrir la riqueza y la historia de estos notables elementos. Desde el suelo de la iglesia abacial, esta visita será la ocasión de hablar de un proyecto de renovación sin precedentes en la ciudad de Ruán.

Gigantisch!!! Das ist das passende Adjektiv, um die riesigen Restaurierungsarbeiten zu beschreiben, die in der Abteikirche Saint-Ouen begonnen haben.

Besichtigung rund um die Baustelle.

Portale, Gebälk, Glasfenster und Skulpturen erhalten ein neues Kleid. Wir schlagen Ihnen vor, den Reichtum und die Geschichte dieser bemerkenswerten Elemente zu entdecken. Vom Boden der Abteikirche aus bietet diese Führung die Gelegenheit, über die beispiellose Renovierung der Stadt Rouen zu sprechen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche