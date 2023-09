Concert Abbatiale Saint-Orens Larreule, 1 octobre 2023, Larreule.

Larreule,Hautes-Pyrénées

ENSEMBLE INSTRUMENTAL TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction : Emmanuel Petit – Soliste : Doriane Gable, violon

Programme :

Johann Sebastian Bach, Concerto Brandebourgeois n° 3 BWV 1048

Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons

Fidèles à nos escales d’automne, les talentueux musiciens de l’EITHP et leur chef d’orchestre Emmanuel Petit, s’installent une nouvelle fois dans l’abbatiale Saint-Orens de Larreule, pour un rendez-vous incontournable. Une expérience hors du temps et une immersion musicale dans les œuvres de Bach et Vivaldi, pour le plaisir de l’ouïe et le bonheur des yeux.

En partenariat avec la Commune de Larreule.

2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Abbatiale Saint-Orens LARREULE

Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



TARBES HAUTES-PYRÉNÉES INSTRUMENTAL ENSEMBLE

Conductor: Emmanuel Petit – Soloist: Doriane Gable, violin

Program :

Johann Sebastian Bach, Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048

Antonio Vivaldi, The Four Seasons

Faithful to our autumn stopovers, the talented musicians of EITHP and their conductor Emmanuel Petit, once again take up residence in the Abbey Church of Saint-Orens in Larreule, for a not-to-be-missed rendezvous. A timeless experience and a musical immersion in the works of Bach and Vivaldi, for the pleasure of the ear and the pleasure of the eye.

In partnership with the Commune de Larreule

CONJUNTO INSTRUMENTAL DE TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

Director: Emmanuel Petit – Solista: Doriane Gable, violín

Programa :

Johann Sebastian Bach, Concierto de Brandemburgo nº 3 BWV 1048

Antonio Vivaldi, Las cuatro estaciones

Los talentosos músicos del EITHP y su director, Emmanuel Petit, regresan a la iglesia abacial de Saint-Orens, en Larreule, para otra escala otoñal ineludible. Una experiencia intemporal y una inmersión musical en las obras de Bach y Vivaldi, para deleitar el oído y la vista.

En colaboración con el Ayuntamiento de Larreule

ENSEMBLE INSTRUMENTAL TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

Leitung: Emmanuel Petit – Solistin: Doriane Gable, Violine

Programm:

Johann Sebastian Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 3 BWV 1048

Antonio Vivaldi, Die vier Jahreszeiten

Die talentierten Musiker des EITHP und ihr Dirigent Emmanuel Petit bleiben unseren Herbst-Etappen treu und ziehen erneut in die Abteikirche Saint-Orens in Larreule ein, um ein unumgängliches Treffen zu veranstalten. Ein zeitloses Erlebnis und ein musikalisches Eintauchen in die Werke von Bach und Vivaldi, ein Genuss für die Ohren und eine Freude für die Augen.

In Partnerschaft mit der Gemeinde Larreule

