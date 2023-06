Concert Abbatiale Saint-Léger Ébreuil, 18 août 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Lisa Stauss, violoncelle et Anastasia Rizikov, piano, lauréates de la fondation Gautier Capuçon..

2023-08-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-18 . EUR.

Abbatiale Saint-Léger

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lisa Stauss, cello and Anastasia Rizikov, piano, laureates of the Gautier Capuçon Foundation.

Lisa Stauss, violonchelo, y Anastasia Rizikov, piano, galardonadas por la Fundación Gautier Capuçon.

Lisa Stauss, Cello und Anastasia Rizikov, Klavier, Preisträgerinnen der Gautier Capuçon Stiftung.

