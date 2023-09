Journées du patrimoine : Expositions dans les Celliers de l’Abbaye à Saint-Sever-Calvados Abbatiale Noues de Sienne, 16 septembre 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Exposition de photographies d’exploration urbaine par Stanislas Porquet et Marie Renard qui partagent la passion de la photographie et des voyages, pour découvrir usines, manoirs, chapelles, théâtres…

– Rencontre avec la plasticienne Alexia Camille. Parmi ces pratiques, il y a l’art ancestral de la mosaïque.

– Exposition de dessins et peintures de l’artiste local Alain Dufailly.

– Présentation de sépultures remarquables dans le cimetière..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

Abbatiale Celliers de l’Abbaye

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Exhibition of urban exploration photographs by Stanislas Porquet and Marie Renard, who share a passion for photography and travel, to discover factories, manor houses, chapels, theaters…

– Meet visual artist Alexia Camille. Among these practices is the ancestral art of mosaic.

– Exhibition of drawings and paintings by local artist Alain Dufailly.

– Presentation of remarkable graves in the cemetery.

Una exposición de fotografías de exploración urbana de Stanislas Porquet y Marie Renard, que comparten su pasión por la fotografía y los viajes, explorando fábricas, casas solariegas, capillas, teatros…

– Conozca a la artista visual Alexia Camille. Entre estas prácticas se encuentra el arte ancestral del mosaico.

– Exposición de dibujos y pinturas del artista local Alain Dufailly.

– Presentación de tumbas notables del cementerio.

Ausstellung von Fotografien zur Stadterkundung von Stanislas Porquet und Marie Renard, die die Leidenschaft für Fotografie und Reisen teilen, um Fabriken, Herrenhäuser, Kapellen, Theater… zu entdecken.

– Treffen mit der bildenden Künstlerin Alexia Camille. Zu diesen Praktiken gehört auch die uralte Kunst des Mosaiks.

– Ausstellung von Zeichnungen und Gemälden des lokalen Künstlers Alain Dufailly.

– Vorstellung bemerkenswerter Grabstätten auf dem Friedhof.

