Journées du patrimoine : visites guidées de l’Abbatiale à Saint-Sever-Calvados Abbatiale Noues de Sienne, 16 septembre 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Des visites guidées de l’Abbatiale seront proposées dans le cadre des journées du patrimoine à 10h30 et 14h30. Pour plus de renseignements s’adresser aux celliers de l’Abbatiale le week-end des journées du patrimoine..

Samedi 2023-09-16 15:20:00 fin : 2023-09-17 . .

Abbatiale Saint-Sever-Calvados

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Guided tours of the Abbey Church will be offered as part of the Heritage Days program at 10:30 am and 2:30 pm. For further information, please contact the Abbatiale cellars on the Heritage Days weekend.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, se ofrecerán visitas guiadas a la iglesia abacial a las 10.30 y a las 14.30 horas. Para más información, diríjase a las bodegas de la Abadía durante el fin de semana de las Jornadas del Patrimonio.

Führungen durch die Abteikirche werden im Rahmen der Tage des offenen Denkmals um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr angeboten. Für weitere Informationen wenden Sie sich am Wochenende der Tage des Kulturerbes an die Keller der Abteikirche.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche