Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine Rennes, 13 août 2023, Rennes.

Les Estivales de l’Orgue à Rennes – Concert Dimanche 13 août, 16h00 Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine Payant

Récital d’orgue

Oeuvres de Duruflé, Boëly, Alain, Franck

Orgue : Lionel Avot, professeur d’orgue au conservatoire à rayonnement régional de Lyon

Sur le plus symphonique des orgues rennais, Lionel Avot nous fait parcourir deux siècles de musique romantique et contemporaine. On entre avec le mystérieux prélude de la suite de Duruflé suivi des lumineuses variations sur le Veni Creator. Nous ferons une visite à Boëly et nous nous attarderons sur la troublante et magnétique fantaisie de Jehan Alain. Enfin goûterons les atmosphères si différentes des deux pièces de César Franck, celui-là même qui inaugura l’instrument en 1879.

Abbatiale Notre Dame en Saint Melaine 1 Pl. Saint-Mélaine, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T16:00:00+02:00 – 2023-08-13T18:00:00+02:00

