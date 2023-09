Concert d’orgues abbatiale Notre Dame Beaugency, 8 octobre 2023, Beaugency.

Concert d’orgues Dimanche 8 octobre, 16h30 abbatiale Notre Dame 12 € et gratuits pour les moins de 12 ans

Joseph Rassam est Lauréat du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon où il a obtenu le certificat d’aptitude à l’enseignement.

Professeur d’Orgues et de clavecin à Amilly dans le Loiret, il y est aussi organiste titulaire de l’orgue, construit par Bertrant Cattiaux en 2010. Il se produit en France et à l’étranger, en soliste et avec les ensembles Musica Nova, Mensa Sonora,In Alto et Pygmalion. Il se fera entendre à l’Orgue de tribune dans des musiques européennes des XVII et XVIII èmes siècles

Ce concert est donné au profit de

abbatiale Notre Dame BEAUGENCY place saint firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 36 80 70 »}, {« type »: « email », « value »: « grainesdesperancebenin@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T16:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

graines d espérence benin