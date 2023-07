Premier Festival d’Eté des Amis de l’Orgue de Beaugency abbatiale Notre Dame Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Premier Festival d'Eté des Amis de l'Orgue de Beaugency 13 juillet – 31 août, les jeudis abbatiale Notre Dame libre participation aux frais Pour la première année, les Amis de l'Orgue de Beaugency organisent un Festival d'été, chaque jeudi du 13 juillet au 31 aout 2023. Les orgues de l'Abbatiale y résonneront, seuls ou accompagnant divers instruments, ave des musiciens de haut niveau, dans une programmation variée et parfois inattendue…. abbatiale Notre Dame BEAUGENCY place saint firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

