Loiret Heure musicale Abbatiale Notre Dame Beaugency, 21 juin 2023, Beaugency. Heure musicale Mercredi 21 juin, 19h00 Abbatiale Notre Dame Les Amis de l’Orgue de Beaugency proposent, Le 21 juin , de 19h à 20h00 , comme chaque année, un moment musical à l’Abbatiale ND, avec les 2 orgues, et divers instruments.. Vous pourrez y entendre des musiciens de la région, balgentiens ou proches, simples amateurs ou bien plus ! L’entrée en est bien sur libre, et la déambulation dans l’abbatiale est même suggérée, pour goûter aux changements d’acoustique que cela permet de découvrir…. Abbatiale Notre Dame Place Saint-Firmin, Beaugency Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

