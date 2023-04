Concert Conférence abbatiale Notre Dame Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Concert Conférence abbatiale Notre Dame, 7 mai 2023, Beaugency. Concert Conférence Dimanche 7 mai, 17h00 abbatiale Notre Dame entré libre Dans le cadre du « Jour de l’Orgue en France », les AMis de l’Orgue de Beaugency proposent une conférence -concert tout public autour de l’oeuvr d’Orgue de JS Bach, Par J Pichard, organiste titulaire de la cathédrale de Nanterre, compositeur, musicologue. abbatiale Notre Dame BEAUGENCY place saint firmin Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

