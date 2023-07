Visite guidée de l’abbatiale St Chaffre Abbatiale Le Monastier-sur-Gazeille, 3 juillet 2023, Le Monastier-sur-Gazeille.

Le Monastier-sur-Gazeille,Haute-Loire

Visite guidée de l’abbatiale St Théofrède.

Durée: environ 40 min..

2023-07-03 15:00:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

Abbatiale

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the abbey of St. Theofrède.

Duration: about 40 min.

Visita guiada de la iglesia abacial de St Théofrède.

Duración: aprox. 40 min.

Geführte Besichtigung der Abteikirche St. Theofrède.

Dauer: ca. 40 Minuten.

